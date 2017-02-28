Може й не "агент Кремля". Тука розповів, як Росія вміло маніпулює діями Савченко

Заступник міністра окупованих територій Георгій Тука звернув увагу на кілька важливих деталей поїзди нардепа Надії Савченко до терористів. Зокрема, він зауважив, що безпека була на найвищому рівні, тож за цим можуть стояти не місцеві бойовики, а росіяни.

Про це він написав у своєму Facebook.

Також насторожує той факт, додає Тука, що візит проходив «у супроводі російських "звезд" і інших російських агітпропів».

Тож Тука робить висновок, що вчинки Савченко вигідні лише Росії.

"Картинка, яку зробили "звезды", в подальшому буде використана не тільки для демонстрації "чудових умов утримання", а й для того, щоб демонструвати рівень демократії та безпеки (навіть "вбивця журналістів" почуває себе безпечно!) як аргумент для агітації щодо можливості проведення місцевих виборів в ОРДЛО", – впевнений заступник міністра.

Він додав, що хочеться вірити, що Савченко не є "агентом Кремля", але Росія вміло використовує її у своїх цілях.