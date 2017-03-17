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Можемо збиратися інакшим чином, – Барна про засідання антикорупційного комітету

18:35, сьогодні 271
Олег Барна
Олег Барна / Фото з відкритих джерел

За словами народного депутата від "Блоку Петра Порошенка" Олега Барни, участь провладних депутатів у засіданні комітету з питань запобігання і протидії корупції залежатиме від поведінки голови комітету.

Про це він сказав у коментарі сайту "24".

Перед тим, як ми перестали ходити на комітет, ми підходили з групою депутатів до Єгора Соболєва з тим, щоб він утримувався від суб'єктивних суджень, бо його слова всі сприймають, як позицію усього комітету, з якою ми не погоджуємось,
– сказав Барна.

Відповідаючи на питання, чи група депутатів "Блоку Петра Порошенка" з'явиться на чергове засідання Антикорупційного комітету депутат зазначив, що вони будуть радитися та приймати рішення відносно участі виходячи із заяв голови комітету.

"Якщо знову почнеться тролінг, що наше засідання було нелегітимне, то, очевидно, ми будемо збиратися інакшим чином", – зазначив Барна.

Депутат додав, що представники БПП та "Народного фронту" підтримують висування в аудитори НАБУ обох кандидатів – як Найджела Брауна, так і Роберта Сторча.

Нагадаємо, 16 березня частина депутатів з фракцій "БПП та Народного Фронту"з Антикорупційного комітету заявили, що провели засідання комітету щодо висування іноземців Найджела Брауна і Роберта Сторча на посади незалежних аудиторів.

Натомість голова комітету Єгор Соболєв з іншою частиною членів комітету заявили про нелегітимність цього зібрання, яке не відповідає регламенту. У свою чергу, він оголосив про скликання комітету спираючись на регламент на 17 березня. Депутати від БПП та Народного фронту, за виключенням Юрія Тимошенка, не з'явились на засідання.

Теги: Україна Блок Петра Порошенка Верховна Рада НАБУ Барна Олег Степанович
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