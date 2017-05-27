Можлива хороша співпраця, – Меркель розповіла, як говорила з Трампом про Україну

Канцлер Німеччини Ангела Меркель під час саміту Великої Сімки в Італії провела двосторонню зустріч з президентом США Дональдом Трампом.
Про це повідомляє видання "Укрінформ".
Під час зустрічі торкнулася і питання України.
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"Ми ще раз обговорили тему України, мінського процесу, а також те, як ми тут можемо спільно добре працювати. Я гадаю, тут у нас розвивається хороша співпраця", – сказала Меркель.
Також під час зустрічі Трамп і Меркель обговорили порядок Великої Двадцятки, кліматичну угоду і торгівлю.