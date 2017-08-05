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Моторошна ДТП під Львовом: мотоцикліста відкинуло під фуру

17:55, сьогодні 550 Читать новость на русском
Наслідки моторошної ДТП під Львовом
Наслідки моторошної ДТП під Львовом / "Громадське"

Уранці 5 липня поблизу села Пісочне Львівської області на трасі Київ – Чоп сталася жахлива аварія за участю легковика та мотоцикліста, в результаті якої останній загинув.

Як повідомляють представники поліції, мотоцикліст зіткнувся з легковиком, а далі його відкинуло під фуру, пише "Громадське".

Читайте також: Пасажир страшної ДТП в Луцьку назвав причину аварії

ДТП, Львів, Пісочне, жертви

Мотоцикліст зіткнувся з легковиком поблизу Пісочного

Додамо, що аварія на деякий час заблокувала рух.

ДТП, Львів, Пісочне, жертви
Судячи з фото, мотоцикліст їхав з пасажиром

Так, станом на 14:35 автомобілі пропускали лише однією смугою.

ДТП, Львів, Пісочне, жертви
Внаслідок ДТП мотоцикліст відлетів під фуру

До слова, затор був протяжністю від селища Пісочна до мосту через Дністер.

ДТП, Львів, Пісочне, жертви
Аварія на деякий час заблокувала рух

Фото з місця аварія опублікував також ресурс"Варта 1".

Теги: Новини України Жертви Львів Аварії та ДТП
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