Моторошна ДТП під Львовом: мотоцикліста відкинуло під фуру

Уранці 5 липня поблизу села Пісочне Львівської області на трасі Київ – Чоп сталася жахлива аварія за участю легковика та мотоцикліста, в результаті якої останній загинув.

Як повідомляють представники поліції, мотоцикліст зіткнувся з легковиком, а далі його відкинуло під фуру, пише "Громадське".

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Мотоцикліст зіткнувся з легковиком поблизу Пісочного

Додамо, що аварія на деякий час заблокувала рух.



Судячи з фото, мотоцикліст їхав з пасажиром

Так, станом на 14:35 автомобілі пропускали лише однією смугою.



Внаслідок ДТП мотоцикліст відлетів під фуру

До слова, затор був протяжністю від селища Пісочна до мосту через Дністер.



Аварія на деякий час заблокувала рух

Фото з місця аварія опублікував також ресурс"Варта 1".