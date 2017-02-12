Мухарський розповів, як і чому перейшов на українську

Український артист Антон Мухарський вважає, що єдиним маркером держави є українська мова.

Про це він розповів в інтерв'ю виданню "Укрінформ".

Музикант зазначив, що підтримує недавно зареєстрований закон про мови, який пропонує "сувору українізацію".

"Якщо запитати у самих російськомовних хлопців, які воюють, то вони скажуть: "Вводьте в дію закон, ми будемо першими, хто буде виступати "за"!". Я в цьому впевнений, тому що знаю ситуацію з тилів. Зрозумійте, що єдиний маркер України – це українська мова, там, де вона звучить з радіо, телебачення, звідусіль, це і є Україна", – сказав артист.

На думку Мухарського, саме мовне середовище створює захисну "інтелектуально-ментальну хмару", мовою людина маркує свою територію.

Я, Антін Мухарський, русифікована тварюка, українізувався зусиллям волі, тому що зрозумів: якщо я хочу вижити в цій країні, я повинен освоїти і усвідомлено перейти на українську мову, щоб маркувати себе як українця,

– підкреслив він.

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На думку Мухарського, всі українці покинули зону АТО і виїхали на підконтрольну територію. А там – дати ще півроку на переселення в Україну для тих, хто захоче. А потім обгородити окуповані території високим парканом з вежами та охороною.

"Це (зона АТО, – 24) заражена територія, там чума. Ось як раніше заражені чумою міста обгороджували, так і зараз треба зробити", – вважає музикант.