Муніципальну поліцію Дніпра очолив екс-командир "Беркута"

Після побиття бійців АТО на 9 травня у Дніпрі, головою муніципальної поліції міста став командир дніпропетровського спецпідрозділу МВС "Беркут" (розформований) часів Євромайдану Андрій Ткаченко. На посаду його призначив мер Дніпра Борис Філатов.

Про це мер Дніпра написав на своїй сторінці в Facebook.

"Я беру на роботу в міськвиконком командира дніпропетровського "Беркута" часів Майдану – Андрія Ткаченка. Тепер він, а не "правосєк" і доброволець Кирило Харахулах, командуватиме муніципалами", – написав Філатов.

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Мер Дніпра зазначив, що "ми живемо в складний час, який вимагає складних рішень", і в нього "є політична воля приймати такі рішення". Водночас Філатов наголосив, що не збирається виправдовуватися.

"Я не буду виправдовуватися. Кричати про те, що Андрій не причетний до злочинів проти мітингувальників. Що не кинув своїх підлеглих, коли МВСне начальство боягузливо побігло з Києва. Що зупинив непоправне, коли з Консерваторії снайпер почав стріляти в дніпровських "беркутів" і поранив шістьох осіб. Що в 2014-му, командуючи полком ППС, організував у Дніпрі ефективну систему безпеки від диверсій і терактів. І навіть пройшов напівбезумну люстраційну перевірку", – мовиться у повідомленні мера Дніпра.

Резюмуючи свою заяву Філатов наголосив, що планує навести лад у Дніпрі, навіть якщо його проклянуть у Тернополі й Торонто.

Нагадаємо, що 9 травня у Дніпрі сталася бійка між невідомими молодиками та ветеранами АТО. Конфлікт розгорівся через заборонену символіку, яку використовували учасники ходи на чолі з представниками "Опозиційного блоку".



Під час сутичок травми отримали 14 людей. У порушників вилучили ножі, травматичні пістолети, газові балончики та каністру з хімічною сумішшю. Очевидці запевняють, що поліція була на боці так званих "тітушок" і била учасників АТО.



Після скандалу міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звільнив керівництво міської та обласної поліції Дніпра.