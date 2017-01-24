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Мустафа Найєм повідомив про нові деталі розслідування перших вбивств на Євромайдані

02:24, сьогодні 142 Читать новость на русском
Сергій Нігоян – перша жертва під час Революції Гідності
Сергій Нігоян – перша жертва під час Революції Гідності

Перші балістичні експертизи щодо вбивств Михайла Жизневського, Сергія Нігояна та Романа Сеника були зроблені ще "попередньою" прокуратурою. Довіряти її результатам було б безглуздо. Після проведення нових досліджень підозра падає на конкретний підрозділ "Беркуту", однак справи досі не передали до суду.

Таку думку в ефірі програми телеканалу ZIK висловив народний депутат України Мустафа Найєм.

За його словами, розслідування вбивств перших героїв Небесної сотні – Михайла Жизневського, Сергія Нігояна та Романа Сеника – є найбільшим провалом правоохоронних органів, адже у цій справі досі немає жодного підозрюваного і навіть натяків на те, хто це міг вчинити.

Наскільки я розумію, одна із головних проблем полягала у тому, що перші експертизи вказували на те, що постріли, якими були вбиті хлопці, нібито, проводились із відстані у три метри,
– наголосив Найєм.

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За даними слідства, Нігоян загинув від картечі, а у Сеника та Жизневского влучили кулі, якими затримували автотранспорт. Їх могли використовувати або у мисливських нарізних рушницях, або у помпових. Депутат зазначив, що саме помпові рушниці були на озброєнні у "Беркуту".

"Однак справа в тому, що на момент, коли хлопці були вбиті, відстань від тіл до кордону "Беркуту» сягала тридцяти метрів", – розповів нардеп.

За новою інформацією було проведено ще одну експертизу. Тепер припускають, що постріли у Жизневскього та Сеника були здійснені із більшої відстані.

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Тут потрібно бути об’єктивним до ситуації. Уявіть собі, що на Майдані гинуть двоє хлопців. Експертизу проводить ще та прокуратура, висновкам якої було просто безглуздо довіряти. Тож зараз ці дані перевіряють і є натяки, що йдеться вже не про три метри, а на багато більшу відстань,
– розповів Найєм.

Зараз є вже й підозрювані у цій справі.

Можливо йдеться не про конкретних осіб, але, на скільки я знаю, є конкретний підрозділ "Беркуту", і підозрюється, що постріли були саме з їхнього боку. Але на цьому усе й зупинено. Жодних матеріалів не передали до суду, а точних прізвищ немає,
– наголосив Мустафа Найєм.

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Теги: Україна Євромайдан Беркут Мустафа Найєм Розслідування
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