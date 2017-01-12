Мусульманка ламає стереотипи й керує автомобільною майстернею в Судані

У Судані 80% відсотків населення – мусульмани. Країна доволі консервативна, особливо щодо прав жінок. Їм залишають здебільшого дітей та кухню. Але недавно у багатомільйонній країні з'явилась перша автомобільна майстерня, якою керує жінка.

27-річна Сондос – неодружена. Її сім'я – це 5 сестер та брат. Дівчина заміняє їм батьків і своєї роботою щодня руйнує ґендерні стереотипи, адже керує автомайстернею.

Для консервативного Судану це справді унікальний випадок. Сондос закінчила університет за напрямком машинобудування, тож з автомобілями вона на "ти". Після смерті батька дівчині довелось утримувати сім'ю і вона взялась за родинний бізнес.

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Крім дівчини, у майстерні працює ще 6 постійних робітників. Є також і стажери. Усі вони – чоловіки. Свою директорку вони поважають. Вона хороший експерт в автомобілях. Коли клієнт привозить машину на ремонт, Сондос першою її оглядає. Вона аналізує усі проблеми й розподіляє роботу. Часом і сама одягає робочий одяг і бере інструмент до рук.

Клієнтів у майстерні вистачає, попри упередженість багатьох суданців. Косими поглядами Сондос не переймається, і продовжує займатись улюбленою справою.