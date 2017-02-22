Музей "новоросії" рознесли в Росії, – ЗМІ

У російському Санкт-Петербурзі невідомі здійснили напад на "музей", де представлено експонати так званої "новоросії".

Як повідомляють "Новини Донбасу", на сайті установи з’явилося повідомлення, що вона наразі не працює.

Крім того, у мережі з’явилися фото погрому в залі, де раніше розміщувалася колекція, присвяченна проросійським бойовикам Донбасу.

Про причини нападу не повідомляється, проте ресурс нагадує, що наприкінці січня тут трапився конфлікт між охоронцями та поліцією: по правоохоронцях відкрили вогонь після того, як ті пустили в приміщення сльозогінний газ.

У підсумку всіх охоронців затримали,щоправда трьох згодом відпустили, але один досі залишається під вартою.

Також зазначається, що опісля слідчі провели обшуки не лише в самому "музеї", а й у квартирах його керівництва.

Як відомо, "музей" відкрився 9 травня 2015 року. Установа активно підтримує дії бойовиків на Донбасі, а її директор Герман Владимиров очолює некомерційну організацію "Світ війни", яка займається відправкою гуманітарної допомоги на Донбас.

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