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Музей "новоросії" рознесли в Росії, – ЗМІ

06:00, сьогодні 1
Всі
Всі "експонати" тепер лежать на землі, а не на стелажах / "Новини Донбасу"

У російському Санкт-Петербурзі невідомі здійснили напад на "музей", де представлено експонати так званої "новоросії".

Музей, новоросія, сайт

Як повідомляють "Новини Донбасу", на сайті установи з’явилося повідомлення, що вона наразі не працює.

Музей, новоросія, сайт

Крім того, у мережі з’явилися фото погрому в залі, де раніше розміщувалася колекція, присвяченна проросійським бойовикам Донбасу.

Музей, новоросія, сайт

Музей, новоросія, сайт

Про причини нападу не повідомляється, проте ресурс нагадує, що наприкінці січня тут трапився конфлікт між охоронцями та поліцією: по правоохоронцях відкрили вогонь після того, як ті пустили в приміщення сльозогінний газ.

У підсумку всіх охоронців затримали,щоправда трьох згодом відпустили, але один досі залишається під вартою.

Також зазначається, що опісля слідчі провели обшуки не лише в самому "музеї", а й у квартирах його керівництва.

Як відомо, "музей" відкрився 9 травня 2015 року. Установа активно підтримує дії бойовиків на Донбасі, а її директор Герман Владимиров очолює некомерційну організацію "Світ війни", яка займається відправкою гуманітарної допомоги на Донбас.

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Теги: Російська пропаганда Війна на Донбасі Культура Новини Росії Україна-Росія Україна
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