Музей у Львові шукає на роботу рудого кота

Львівський національний літературно-меморіальний музей Івана Франка оголошує конкурс на заміщення вакантної посади "Музейного кота".

Про це повідомляється на Facebook-сторінці музею.

Згідно з повідомленням, до кандидатури висувається низка вимог.

Відтак, кіт повинен бути рудим, чоловічої статі, віком 6-8 місяців. Від пухнастого кандидата також вимагається відсутність судимості та злочинних намірів, дотримання охайності та санітарно-гігієнічних і морально-етичних норм.

Окрім того, серед додаткових вимог: лагідний характер і доброзичливе ставлення до відвідувачів; розуміння специфіки музейного життя та актуальних завдань франкознавства; володіння іноземними мовами та знання основних засад життєвої філософії кота Мура; готовність ловити мишей та працювати в позаурочний час; наявність ветеринарно-санітарного паспорта.

Пропозиція серйозна. Жодних жартів. І досить термінова. Тому якщо справді можете віддати в добрі руки для доброї справи маленького руденького котика, який стане символом музею, – пишіть,

– зазначається в повідомленні.

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