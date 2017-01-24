Муженко віджався 22 рази заради ветеранів АТО

Начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко взяв участь у флешмобі #22PushupChallenge та віджався 22 рази.
Відповідне відео Муженко оприлюднив у Facebook.
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Зазначимо, що мета флешмобу #22PushUpChallenge – звернути увагу на соціальні та психологічні проблеми ветеранів по поверненню до мирного життя. Цифра 22 – невипадкова. За статистикою, щодня 22 ветерана закінчують життя самогубством через проблеми адаптації.
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