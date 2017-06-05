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Музичний критик розповів, як Росія використовує українських зірок-гастролерів

11:48, сьогодні 627 Читать новость на русском
Ані Лорак
Ані Лорак / Фото з відкритих джерел

Той факт, що українські зірки часто перемагають на російських музичних преміях свідчить про те, що ці премії – частина політики російської пропаганди проти України.

Про це сказав музичний критик Ігор Панасов, пише "Радіо Свобода".

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"Мені здаються розумними думки деяких продюсерів, які мені кажуть про те, що це неспроста. Що все ж таки саме за останні 2-3 роки, коли у країні почалася війна, коли загострилися відносини між Україною і Росією, кількість премій, які вручаються українцям, стала значно більшою. Це частина політики", – каже Панасов.

Музичні експерти також наголошують, гнів активістів через російські гастролі українських зірок цілком зрозумілий. Однак, не всі експерти підтримують способи боротьби з цими зірками. При цьому дехто вважає, що в Україні це також комусь вигідно.

"Від досить компетентних джерел, яким я довіряю, я знаю, що сили, які прикриваються національною ідеєю, або ідеєю просування своїх переконань, або захисту інтересів державності, насправді являють собою просто рекет. Який доводить до відома організаторів концертів, що за певну суму вони можуть закрити очі на те, що артист заплямував себе занадто тісними контактами з Росією", – розповів музичний журналіст і продюсер Борис Барабанов.

Теги: Новини Росії LifeStyle Музика
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