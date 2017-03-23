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МВФ планує незабаром взятися за транш для України

16:55, сьогодні 105 Читать новость на русском
МВФ
МВФ / Getty Images

Міжнародний валютний фонд розраховує повідомити про нову дату засідання по Україні найближчим часом.

Про це розповів представник Фонду Джеррі Райс, повідомляє Інтерфакс.

Засідання Ради директорів відстрочили, для того щоб оцінити вплив різних останніх подій на програму співпраці. У цьому немає нічого незвичайного. Ми очікуємо, що нова дата засідання буде призначена найближчим часом,
– сказав він.

При цьому Райс не уточнив про які події йде мова.

Читайте також: У Мінфіні розповіли, як відкладення траншу від МВФ вплине на курс гривні

Нагадаємо, у суботу 18 березня стало відомо, що МВФ відклав на невизначений термін питання траншу для України в розмірі 1 мільярда гривень.

Теги: Україна МВФ Транш МВФ
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