МВФ планує незабаром взятися за транш для України

Міжнародний валютний фонд розраховує повідомити про нову дату засідання по Україні найближчим часом.

Про це розповів представник Фонду Джеррі Райс, повідомляє Інтерфакс.

Засідання Ради директорів відстрочили, для того щоб оцінити вплив різних останніх подій на програму співпраці. У цьому немає нічого незвичайного. Ми очікуємо, що нова дата засідання буде призначена найближчим часом,

– сказав він.

При цьому Райс не уточнив про які події йде мова.

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Нагадаємо, у суботу 18 березня стало відомо, що МВФ відклав на невизначений термін питання траншу для України в розмірі 1 мільярда гривень.