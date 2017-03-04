МВФ погодив меморандум про співпрацю з Україною

Міжнародний валютний фонд узгодив оновлений меморандум про економічну і фінансову політику України.

Про це мовиться у прес-релізі МВФ, повідомляє Інтерфакс.

Місія МВФ досягла угоди з владою України щодо меморандуму про економічну і фінансову політику. Це відкриває шлях для третього перегляду в другій половині березня радою директорів Фонду програми розширеного фінансування EFF і доповіді в рамках IV статті статуту МВФ,

– зазначив глава місії МВФ в Україні Рон Ван Руден.

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Нагадаємо, відкрита МВФ в березні 2015 року чотирирічна програма EFF загальним обсягом близько 17,25 млрд доларів з першим траншем в 5 млрд спочатку передбачала щоквартальний перегляд програми.

Україна змогла отримати з невеликою затримкою другий транш за цією програмою на 1,7 млрд на початку серпня 2015 року, після чого виникла тривала пауза в зв'язку з невиконанням низки умов, політичною кризою і зміною уряду.