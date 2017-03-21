МВФ проведе серйозний аналіз потоків валюти в Україні, – екс-міністр економіки

Одна з ключових причин відкладення кредитного траншу МВФ – питання валюти. Зокрема, це стосується металургійних підприємств на окупованій території, які орієнтовані на експорт.

Таку думку сайту "24" висловив екс-міністр економіки Володимир Лановий. Призупинення їхньої діяльності не значить, що це вплине на наш валютний баланс, каже експерт. Але ці підприємства негласно платили податок бандоформуванням. Тому в МВФ вирішили розібратися.

Економічний експерт нагадав, що на окупованій території є низка металургійних комбінатів. Зокрема, Єнакієвський, Донецький, Харцизький трубний комбінат, Алчевський меткомбінат. Ці підприємства продають свою продукцію за межі України за валюту.

Отже, внаслідок призупинення їхньої діяльності в Україну не буде надходити валюта. Але впевнений, що ці об’єкти сплачуть негласно податок бандитам. Частину надходжень вони, можливо, продають Україні. Однак, безумовно, надають бойовикам і гривневі, і валютні кошти,

– зауважує Лановий.

Як наголошує екс-міністр, одна справа – викреслити окупований Донбас із розрахунків. Інша – що все не так, як кажуть. За словами Володимира Ланового, сам МВФ, вочевидь, взимку зрозумів, що розмови про те, що у нас розрахунки відбуваються на вільній території, і платіжний баланс, і ВВП, надходження до бюджету – насправді це не так.

"Ми знаємо, скільки у нас приховується. Підприємства Ріната Ахметова – компанії "Метінвест" і ДТЕК – гривню, можливо, платять на Донбасі, а валюту конвертують і повертають ПДВ в Києві. Повернення ПДВ цим підприємствам здійснює Київ. Тобто з Держбюджету йде повернення цим заводам ПДВ – на окуповані території", – наголошує експерт.

На думку Ланового, у наданні траншу МВФ не відмовить, але проведе серйозний аналіз потоків валюти, бюджетних коштів, хто кому повертає ПДВ. Це, на його погляд, здорове явище, яке свідчить, що у Фонді не просто закриють очі на те, що відбувається в Україні.

Буде оздоровлення наших фінансів, торгівлі і водночас – серйозний удар по бандоформуваннях в ОРДЛО. Вони, переконаний, розваляться через економічні і фінансові причини. Блокада Донбасу необхідна з точки зору загальної ситуації, – наголосив Володимир Лановий.

Нагадаємо, 20 березня МВФ відклав на невизначений термін питання траншу для України в розмірі 1 млрд грн. Президент Петро Порошенко заявив, що відтермінування надання Україні чергового траншу від Міжнародного валютного фонду стало наслідком блокади торгівлі з окупантами.