МВФ збереться на засідання, щоб вирішити долю наступного траншу для України

Впродовж найближчих тижнів Місія Міжнародного валютного фонду визначиться з датою засідання щодо України.

Про це під час традиційного брифінгу у Вашингтоні повідомив офіційний представник Фонду Джеррі Райс, пише "Інтерфакс-Україна".

Він уточнив, що з конкретною датою поки не визначились, але анонсував, що це відбудеться вже в найближчі тижні.

Конкретної дати поки немає, але ми очікуємо, що це буде скоро, в найближчі тижні,

– заявив Райс.

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Водночас він відзначив прогрес у розпорядженні Україною в попередньому транші.

"Ми бачимо хороший прогрес в третьому перегляді програми співробітництва на 17,5 мільярдів доларів. Був прийнятий збалансований бюджет, який містить цілі нашої програми співпраці", – сказав Райс, додавши, що необхідно переглянути меморандум співробітництва й вирішити питання в енергетичному секторі.

До слова, раніше голова НБУ Валерія Гонтарева заявляла, що наступного траншу від МВФ можна чекати вже у січні 2017 року.