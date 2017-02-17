МВФ зробив важливу для України заяву

Міжнародний валютний фонд погодився скасувати вимогу про підвищення пенсійного віку.

Про це повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

За його словами, підвищення пенсійного віку в Україні не буде. Адже МВФ погодився прибрати цю вимогу з Меморандуму. Водночас, голова Уряду пообіцяв, що вже цього року займеться підвищенням пенсії. А вже за декілька років в Україні подолають дефіцит Пенсійного фонду.

Дефіцит самого Пенсійного фонду становить 140 млрд гривень. Це серйозний виклик, але я розумію, як його здолати. Я вважаю, при правильному підході до 2024 року ми вийдемо на бездефіцитний Пенсійний фонд,

– сказав Гройсман.

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