МВФ зробив важливу для України заяву
13:47, сьогодні 10618 Читать новость на русском
Міжнародний валютний фонд погодився скасувати вимогу про підвищення пенсійного віку.
Про це повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.
За його словами, підвищення пенсійного віку в Україні не буде. Адже МВФ погодився прибрати цю вимогу з Меморандуму. Водночас, голова Уряду пообіцяв, що вже цього року займеться підвищенням пенсії. А вже за декілька років в Україні подолають дефіцит Пенсійного фонду.
Дефіцит самого Пенсійного фонду становить 140 млрд гривень. Це серйозний виклик, але я розумію, як його здолати. Я вважаю, при правильному підході до 2024 року ми вийдемо на бездефіцитний Пенсійний фонд,
– сказав Гройсман.
Читайте також: В Україні проведуть пенсійну реформу, – МВФ
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Вибір редакції
Коментарі
- vkontakte
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі11 вересня 2016 , 19:08 342
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції2 вересня 2016 , 12:40 425
Керівництво Нацбанку їздитиме на таксі за 350 гривень за кілометр24 жовтня 2016 , 11:30
Кличко може повернути собі чемпіонський пояс за версією WBA2 листопада 2016 , 10:23
Паралімпійці: потужна історія спортсмена, який став ведучим Паралімпіади8 листопада 2016 , 16:00
Неопалимі: історії бійців, які пройшли Іловайськ29 серпня 2016 , 17:30