М'ясорубка мозку. Журналіст показав, які канали транслюють в окупованій Горлівці

Український журналіст Роман Бочкала опублікував відео, на яке зняли телеканали, які транслюються в тимчасово окупованій Горлівці.
Відповідне відео опубліковане на Facebook-сторінці журналіста.
На відео видно, що окрім російських та сепаратиських каналів – в окупованому місті побачити не можна. Окрім славнозвісного пропагандиста Кісєльова і "Росії24", там можна дивитися ще й канал "Новоросія".
Читайте також: Російські ЗМІ запустили черговий "фейк" про Україну
Один суцільний рашастан, сепарастан і релігійний марення. І ми хочемо, щоб люди там були в адекватний? А тут нам розповідають, що там все добре. Купа українських каналів. На 57 секунді людина з пультом навіть не стрималася побачивши Захарченко,
– написав журналіст.
Увага! На відео присутня ненормативна лексика!
Нагадаємо, 16 березня Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект про квоти на українську мову в телеефірі. Документ встановлює обов'язкову частку україномовного контенту на телебаченні в обсязі не менше 75%.