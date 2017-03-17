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М'ясорубка мозку. Журналіст показав, які канали транслюють в окупованій Горлівці

05:26, сьогодні 580 Читать новость на русском
Російська пропаганда на Донбасі
Російська пропаганда на Донбасі / resistance

Український журналіст Роман Бочкала опублікував відео, на яке зняли телеканали, які транслюються в тимчасово окупованій Горлівці.

Відповідне відео опубліковане на Facebook-сторінці журналіста.

На відео видно, що окрім російських та сепаратиських каналів – в окупованому місті побачити не можна. Окрім славнозвісного пропагандиста Кісєльова і "Росії24", там можна дивитися ще й канал "Новоросія".

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Один суцільний рашастан, сепарастан і релігійний марення. І ми хочемо, щоб люди там були в адекватний? А тут нам розповідають, що там все добре. Купа українських каналів. На 57 секунді людина з пультом навіть не стрималася побачивши Захарченко,
– написав журналіст.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика!

Нагадаємо, 16 березня Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект про квоти на українську мову в телеефірі. Документ встановлює обов'язкову частку україномовного контенту на телебаченні в обсязі не менше 75%.

Теги: Україна Війна на Донбасі АТО Російська пропаганда Медіа
Джерело: 24 Канал
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