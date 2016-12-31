МЗС обіцяє, що українці, які застрягли в ОАЕ, повернуться додому до кінця доби

Для українських громадян, які застрягли у аеропортах Об’єднаних Арабських Еміратах, обіцяють вечірні рейси.

Про це повідомляє "Українська правда", цитуючи посла України в ОАЕ Юрія Полуреза.

Він зазначив, приблизно по 100 громадян нашої країни залишаються в аеропортах міст Шарджа та Дубаї.

Проблемні у нас два аеропорти – в Шарджі і Дубаї. І йдеться не лише про Air Arabia, а й про рейс Fly Dubai. Наразі є інформація, що в Шаржді дають літак на 19:00 (Air Arabia), консул з нашими громадяни чекають на цей рейс і сподіваються, що їх випустять,

– зазначив Полурез.

За словами посла, у Дубаї борт обіцяють орієнтовно на 19:50, однак Fly Dubai сьогодні вже декілька разів скасовували виліт.

"Ми також залучаємо можливості МАУ, щоб вивезти наших людей", – наголосив Полурез.

Нагадаємо, раніше одна з туристок, Марина Лукьянова, повідомила про те, що низка українських туристів вже третю добу перебувають в аеропорті у місті Шарджа, не маючи можливості повернутись на батьківщину.