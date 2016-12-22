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Телеканал новин 24 МЗС Польщі заявило про завершення конституційної кризи в країні
НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

МЗС Польщі заявило про завершення конституційної кризи в країні

12:23, сьогодні 215 Читать новость на русском
Польщі загрожували санкції ЄС
Польщі загрожували санкції ЄС / Getty Images

У зв’язку з призначенням 21 грудня нового голови Конституційного суду Польщі, конституційна криза у країні завершена.

Таку заяву зробило Міністерство закордонних справ Польщі, повідомляє Польське радіо.

Також в МЗС зазначили, що уряд Польщі підтримує декларацію про повну готовність до об’єктивного та предметного діалогу з Європейською комісією у кожному питанні.

МЗС опублікувало документ у зв’язку додатковими рекомендаціями від ЄС для польської влади. У МЗС зазначили, що у зв’язку з завершенням конституційної кризи, польський уряд вважає необґрунтованим дотримання Європейською комісією твердження про системну загрозу законності у Польщі.

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Нагадаємо, у липні 2016 року Європейська комісія рекомендувала урядові Польщі оприлюднити досі неопубліковані рішення Конституційного суду і дотримуватися їх.

Теги: Політика Польща Євросоюз
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