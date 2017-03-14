МЗС Росії відреагувало на блокування російських банків в Україні

У російському зовнішньополітичному відомстві, яке очолює Сергій Лавров, вважають замурування активістами "Сбербанку" та блокування інших російських "дочок" "пострілом собі в ногу" з боку нинішньої української влади.

Про це йдеться на офіційному сайті міністерства закордонних справ Росії.

Знайдено чергового "страшного ворога", який , мовляв, є причиною всіх бід в Україні – це банки з російським капіталом, які давно та успішно працюють в країні на благо її ж економіки, фінансової системи, а також в інтересах численних українських вкладників. І знову хулігани, які називають себе активістам, за фактичного потурання правоохоронних органів блокують роботу відділень банків, створюють перешкоди для їхнього нормального функціонування. Більш того, деякі члени нинішнього кабінету міністрів прямо підбурюють радикалів до протиправних дій,

– наголошується у повідомленні.

Крім того, відомство задається питанням, а кому, власне, заважають ці "успішні банки".

"Чи не буде створення проблем для цих банків "пострілом собі в ногу" з боку нинішньої української влади? І чи здатна або готова вона впоратися з цим черговим кричущим правовим свавіллям?", – підкреслюють представники російського МЗС.

До слова, сам міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров розраховує, що українська влада забезпечить безпеку банків з російським капіталом без жодної політизації, передає "Інтерфакс-Україна".

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