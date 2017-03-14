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БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017

МЗС Росії відреагувало на блокування російських банків в Україні

13:02, сьогодні 4994 Читать новость на русском
Сергія Лаврова дуже шокує ситуація в Україні
Сергія Лаврова дуже шокує ситуація в Україні / Соцмережі

У російському зовнішньополітичному відомстві, яке очолює Сергій Лавров, вважають замурування активістами "Сбербанку" та блокування інших російських "дочок" "пострілом собі в ногу" з боку нинішньої української влади.

Про це йдеться на офіційному сайті міністерства закордонних справ Росії.

Знайдено чергового "страшного ворога", який , мовляв, є причиною всіх бід в Україні – це банки з російським капіталом, які давно та успішно працюють в країні на благо її ж економіки, фінансової системи, а також в інтересах численних українських вкладників. І знову хулігани, які називають себе активістам, за фактичного потурання правоохоронних органів блокують роботу відділень банків, створюють перешкоди для їхнього нормального функціонування. Більш того, деякі члени нинішнього кабінету міністрів прямо підбурюють радикалів до протиправних дій,
– наголошується у повідомленні.

Крім того, відомство задається питанням, а кому, власне, заважають ці "успішні банки".

"Чи не буде створення проблем для цих банків "пострілом собі в ногу" з боку нинішньої української влади? І чи здатна або готова вона впоратися з цим черговим кричущим правовим свавіллям?", – підкреслюють представники російського МЗС.

До слова, сам міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров розраховує, що українська влада забезпечить безпеку банків з російським капіталом без жодної політизації, передає "Інтерфакс-Україна".

Читайте також: Активісти придумали практичне застосування замурованому "Сбербанку"

Нагадаємо, у російському "Сбербанку" визнали "документи" так званих "ДНР" і "ЛНР".

Відтак, такі дії з боку установи призвели до масових протестів в Україні. Так, у Києві активісти замурували вхід до банку. А в Сумах та Одесі – облили кров’ю.

Крім того, протести відбуваються і щодо інших фінустанов з російським капіталом.

Теги: Україна Політика Україна-Росія Новини Росії Банки Сергій Лавров
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