МЗС вимагає пояснень від сербських чиновників, які були в окупованому Криму

16 березня парламентарі знехтували офіційною позицією Республіки Сербія, яка твердо стоїть на захисті суверенітету України, та побували в окупованому Криму. Анексований півострів відвідали представники Сербської народної партії, зокрема її лідер Ненад Попович.

Про це на брифінгу повідомила речниця МЗС Мар'яна Беца, передає УНІАН.

За словами представника МЗС, такі дії групи сербських політиків є виявом зневаги до міжнародного права і згідно з нашим законодавством за ці злочинні дії передбачена кримінальна відповідальність.

Крім виклику посла, МЗС звернулося до всіх іноземців з вимогою чітко дотримуватись законів України і враховувати, що Крим належить Україні.

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