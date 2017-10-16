На 10-літнього хлопчика впала бетонна плита у Полтаві
14:17, сьогодні 1066 Читать новость на русском
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У Полтаві на дитину впала частина бетонної плити. Медики діагностували у хлопчика перелом нижніх кінцівок та закриту черепно-мозкову травму.
Інцидент трапився у неділю, 15 жовтня. З даху гаражу на дитину впала частина бетонної плити, повідомляє Depo.Полтава.
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Хлопчика було госпіталізовано до реанімаційного відділення дитячої міської лікарні.
Зазначається, що наразі стан дитини – тяжкий.
Джерело: 24 Канал
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