На 10-літнього хлопчика впала бетонна плита у Полтаві

14:17, 1066 Читать новость на русском



Дитину госпіталізували

У Полтаві на дитину впала частина бетонної плити. Медики діагностували у хлопчика перелом нижніх кінцівок та закриту черепно-мозкову травму. Інцидент трапився у неділю, 15 жовтня. З даху гаражу на дитину впала частина бетонної плити, повідомляє Depo.Полтава. Читайте також: Необережність матері призвела до загибелі бабусі та 3-літньої доньки, ще 4 дітей з опіками у лікарні Хлопчика було госпіталізовано до реанімаційного відділення дитячої міської лікарні. Зазначається, що наразі стан дитини – тяжкий.

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