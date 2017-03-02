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На 12 років можуть запроторити за ґрати голову Рахункової палати

10:39, сьогодні 478 Читать новость на русском
Ув'язнення голові Рахункової палати загрожує за привласнення квартири
Ув'язнення голові Рахункової палати загрожує за привласнення квартири / Irivne.info/

Детективи Національного антикорупційного бюро завершили досудове розслідування щодо голови та члена Рахункової палати України.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Підозрюваним та стороні захисту відкрито доступ до матеріалів кримінального провадження.

Голові Рахункової палати інкримінують злочин, передбачений ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 ("Зловживання владою або службовим становищем") Кримінального кодексу України.

Члена Рахункової палати – головного контролера – директора департаменту з питань АПК – підозрюють у скоєнні злочину за ч.4 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.364, ч.5 ст.191 ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем") КК України.

За версією слідства, у період з січня 2014 року по березень 2015 року голова Рахункової палати України, зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах головного контролера – директора департаменту з питань АПК Рахункової палати України, шляхом підготовки та підписання низки службових документів вчинив умисні дії, наслідком яких стало протиправне відчуження двокімнатної службової квартири в новобудові міста Києва у приватну власність її родича.

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Цьому родичу повідомлено про підозру та, через ухилення від слідства, його оголошено в розшук.

Теги: Україна Кримінал НАБУ Рахункова палата
Джерело: 24 Канал
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