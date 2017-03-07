На Алясці стартували наймасштабніші перегони на собачих упряжках

Змагання на собачих упряжках стартували напередодні з міста Фербенкс. Понад 70 команд мають подолати майже 1,5 тисячі кілометрів.

Чотирилапі мають подолати снігові траси при температурі мінус 30 градусів за Цельсієм.

Перемогу здобуде та команда, яка першою прибуде в місто Ном на узбережжі Берингового моря. Маршрут пролягає через засніжені гори та долини. Очікується, що хвостаті учасники подолають його за вісім днів.

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Перегони на собачих упряжках на Алясці проводять вже 45 рік поспіль.

Фото – ТСН.UA.