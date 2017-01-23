На американському шоу показали кумедну пародію на Путіна: з'явилось відео

У новому випуску американського комедійного шоу Saturday Night Live вийшла пародія на президента Росії Володимира Путіна.

У цьому відео російський лідер нібито звертається до американського народу після інавгурації 45-го президента США Дональда Трампа з обіцянкою: "Путін зробить, щоб все було добре. Я обіцяю, що буду піклуватися про Америку".

А також у кадрі з'являється нібито щаслива російська жінка, яка радіє рибі, яку їй дає сам Путін.

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Повний текст звернення Путіна у Saturday Night Live опублікувало Громадське.

П: Здрастуй, Америко!

Вчора ми разом зробили Дональда Трампа 45-м президентом Сполучених Штатів. Ура, ми це зробили!

І сьогодні багато хто з вас переляканий і проводить марші на вулицях.

Всі занепокоєні тим, що ваша країна в руках цієї непередбачуваної людини.

Але не хвилюйтесь, це не так. Розслабтесь. Я візьму це на себе.

Путін зробить так, щоб всім було добре. Я обіцяю, що турбуватимуся про Америку. Це найдорожча річ, яку ми купили.

Я знаю, багато хто з вас, американців, скептично ставиться до президента Трампа.

Багато росіян спочатку скептично ставилися до мене, але зараз ніхто нічого про них не чує. Наче вони зникли.

Це завжди працює. Так чому американські жінки протестують?

В Росії у жінок немає причин протестувати. Послухайте цю жінку.

Ж: Здрастуйте. Я Оля, руська жінка. Я така щаслива. Кожного дня я прокидаюсь з великою посмішкою на обличчі. Типу такої.

Я сплю на ліжку, а не на шкурі собаки. Мій президент — найсексуальніший чоловік усіх часів.

П: Ого, як масштабно. Але це справедливо. Тримай (дає їй рибу)

Ж: О, моя пенсія!

П: Чи думаю я, що ваш президент ідеальний. Можливо, ні. Але не хвилюйтеся. Я з ним поговорю.

Дональд, поговорімо дружньо. Ти був не проти хорошого початку, чоловіче. Я думав, ти впораєшся краще.

Проте я радий бачити, що так багато людей прийшло на твою інавгурацію. Ой, чекай, це марш жінок. От інавгурація.

І сьогодні ти був у ЦРУ і сказав, що мільйон людей прийшли подивитися на тебе у Вашингтоні.

Якщо хочеш збрехати, не дій так непередбачувано. Скажи, що ти друг Леброна Джеймса, а не що те, що ти — Леброн Джеймс.

Я чув твою промову. Вона була трохи похмурою, чи не так? Повір мені, я знаю, що таке похмуро. Я кожного дня прокидаюсь у Росії.

За весь час твоєї інавгурації було багато божої фігні. Я ніколи не чув, щоб ти говорив "бог" так часто.

Хоча у мене є запис, де ти займаєшся сексом.

І, господи, що за одяг був у Келліан Конвей? Чи вона працює на себе, чи вона швейцар у FAO SCHWARTZ.

Я досі люблю тебе, Келліан, люба.

Слухай, Америко, все буде нормально. Відверто кажучи, хіба буде погано знову мати хороші відносини між нашими країнами?

Росія є лідером з експорту речей, які необхідні американцям: нафта, теплі спортивні костюми, дивна порнографія.

Хто знає, може колись ваша країна зможе стати такою ж щасливою, як ми тут у Росії.

Ми не розділені, як ви.

Всі наші люди такі раді своїй свободі. Отже, Америко, наближаються довгі чотири роки для багатьох з вас.

Але пам'ятайте: ми разом.