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На аукціон виставили унікальний маєток Майкла Джексона

22:42, сьогодні 13 Читать новость на русском
Neverland
Neverland

У США повторно виставили на продаж колишній маєток короля поп-музики Майкла Джексона

У каліфорнійському будинку співак жив та творив упродовж 15-ти років.

За маєток під назвою Neverland просять 67 мільйонів доларів. І це уже знижена ціна. Два роки тому будинок намагались продати за 100 мільйонів. Однак, покупця тоді так і не знайшли і Neverland зняли з продажу.

Ранчо – це 900 гектарів землі і два десятки різноманітних приміщень. Зокрема, будинок співака, басейн, окремий кінотеатр, танцювальна студія та залізничний вокзал. Колись тут були ще й атракціони та зоопарк.

Після смерті Джексона маєток спорожнів, атракціони розібрали, а тварин – продали.

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Теги: LifeStyle США Нерухомість
Джерело: 24 Канал
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