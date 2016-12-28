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На Банковій озвучили дату ймовірної зустрічі Трампа з Порошенком

07:59, сьогодні 689 Читать новость на русском
У Порошенка вже готуються до зустрічі з Трампом
У Порошенка вже готуються до зустрічі з Трампом / Getty images

В Адміністрації Президента вже готуються до візиту Петра Порошенка до США на початку наступного року.

Про це повідомив заступник глави Адміністрації Президента Костянтин Єлісєєв, пише "Обозреватель".

Проте, за його словами, про конкретні дати вже можна буде говорити після офіційної інавгурації Трампа 20 січня.

Більш конкретна розмова буде відбуватися вже після церемонії інавгурації. Ми готуємо візит Петра Порошенка до США на лютий 2017 року,
– уточнив Єлісєєв.

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На Банковій також розповіли про першу телефонну розмову між лідерами держав.

"Перший млинець не став глевким – це добре. Новообраний президент США, звичайно, поцікавився ситуацією на Донбасі. Було видно, що Дональд Трамп починає знайомитися з українським досьє. Це також чудово. Сам факт цієї розмови – свідчення того, що Трамп готовий вибудовувати двосторонній діалог. Не хотів би робити далекосяжні висновки, але, думаю, такі кроки повинні закріпити цю тенденцію", – припустив Єлісєєв.

Нагадаємо, на президентських виборах у США 8 листопада переміг кандидат від республіканців Дональд Трамп. Через тиждень після перемоги 15 листопада у нього відбулась телефонна розмова з президентом України Петром Порошенком.

Теги: Україна Політика США Дональд Трамп Петро Порошенко Адміністрація Президента
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