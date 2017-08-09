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На базі відпочинку в Коблево масово отруїлися діти

16:45, сьогодні 304 Читать новость на русском
Отруєння в Коблево (Ілюстрація)
Отруєння в Коблево (Ілюстрація) / Getty Images

На базі відпочинку в Коблево (Миколаївська область) госпіталізували 18 дітей віком 9-12 років з ознаками харчового отруєння.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав заступник голови обласної державної адміністрації Віталій Кіндратів.

Дітей з ознаками харчового отруєння доправили до інфекційного відділення Березанської центральної районної лікарні. За попередніми висновками лікарів, у дітей була діагностовано ротовірусна інфекція. Стан усіх дітей – не тяжкий.

Читайте також: Отруєння у таборі Бердянська закінчилось трагедією: дитина померла в реанімації

Попередньо встановлено, що отруїтися діти могли через стан води у басейні.

 

Теги: Новини України Миколаїв отруєння Діти відпочинок
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