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БЛОКАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВИКРАДЕННЯ ГОНЧАРЕНКА ЕНЕРГЕТИКА

На блокпостах терористи вимагають хабарі

10:56, сьогодні 289 Читать новость на русском
Місія ОБСЄ в Донбасі
Місія ОБСЄ в Донбасі / elise.com.ua

Терористи беруть гроші в цивільних осіб за швидке проходження черги поблизу мосту в Станиці Луганській.

Про це йдеться у звіті Моніторингової місії ОБСЄ.

Місія здійснювала моніторинг ситуації, в якій опинилися цивільні особи на контрольних пунктах в’їзду-виїзду вздовж лінії зіткнення. Принаймні вдруге за останній тиждень цивільні особи, які проходять через міст у Станиці Луганській з боку підконтрольних "ЛНР" районів, повідомили спостерігачам, що можна заплатити за те, щоб пройти чергу швидше,
– йдеться у звіті.

Місія відзначила наявність озброєння в бойовиків "Л/ДНР", зберігання якого суперечить обумовленим критеріям.

Також у повідомленні зазначили, що збільшилась кількість випадків порушення режиму припинення вогню в Донецькій області, проте вибухів у Луганській області не було зафіксовано.

ОБСЄ констатувала, що робота з моніторингу та свобода їх пересування обмежені загрозами у сфері безпеки. Ризики пов’язані з наявністю мін і боєприпасів, що не вибухнули, а також іншими перешкодами, які щодня змінюються. Є проблеми і затримки в перетині на окремих блокпостах підконтрольної терористами території.

Читайте також: В ОБСЄ зробили тривожну заяву щодо війни на Донбасі

Теги: Україна гроші АТО Війна на Донбасі ОБСЄ Луганськ Корупція
Джерело: 24 Канал
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