На блокпостах терористи вимагають хабарі

Терористи беруть гроші в цивільних осіб за швидке проходження черги поблизу мосту в Станиці Луганській.

Про це йдеться у звіті Моніторингової місії ОБСЄ.

Місія здійснювала моніторинг ситуації, в якій опинилися цивільні особи на контрольних пунктах в’їзду-виїзду вздовж лінії зіткнення. Принаймні вдруге за останній тиждень цивільні особи, які проходять через міст у Станиці Луганській з боку підконтрольних "ЛНР" районів, повідомили спостерігачам, що можна заплатити за те, щоб пройти чергу швидше,

– йдеться у звіті.

Місія відзначила наявність озброєння в бойовиків "Л/ДНР", зберігання якого суперечить обумовленим критеріям.

Також у повідомленні зазначили, що збільшилась кількість випадків порушення режиму припинення вогню в Донецькій області, проте вибухів у Луганській області не було зафіксовано.

ОБСЄ констатувала, що робота з моніторингу та свобода їх пересування обмежені загрозами у сфері безпеки. Ризики пов’язані з наявністю мін і боєприпасів, що не вибухнули, а також іншими перешкодами, які щодня змінюються. Є проблеми і затримки в перетині на окремих блокпостах підконтрольної терористами території.

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