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На блокпосту в Донецькій області сталась масштабна ДТП

12:54, сьогодні 1322 Читать новость на русском
ДТП на блокпосту
ДТП на блокпосту / zanoza-news.com

В Донецькій області на блокпосту у напрямку Мелекіно-Мангуш сьогодні, 14 серпня, сталася дорожньо-транспортна пригода , в результаті якого зіткнулися 8 автомобілів, постраждали 3 людини.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Як повідомляє прес-служба, підїжджаючи до блокпосту у напрямку Мелекіно-Мангуш, водій автомобілю не впорався з управлінням та здійснив зіткнення з іншим транспортним засобом, що стояв попереду. В результаті останній посунувся та протаранив ще 6 авто. Постраждало 3 особи.

ДТП сталося сьогодні після обіду поблизу блокпосту Мангуш. Всі постраждалі звернулися за допомогою до медиків. У двох постраждалих пошкодження незначні. Жінка отримала перелом руки.

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Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Теги: Новини України Аварії та ДТП Новини Донецька
Джерело: 24 Канал
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