На Черкащині відкрили унікальну пересувну клініку для тварин

На Черкащині презентували єдиний в Україні мобільний ветеринарний пункт, де будуть стерилізувати безпритульних тварин.

Ще чотири місяці тому старий автобус жартома називали пам'ятником. Сьогодні – це справжня повноцінна ветлікарня. На хірургічному столі медики будуть стерилізувати тварин, яких після операції на перетримку забиратимуть волонтери. Крім того, у мобільній клініці собак будуть вакцинувати та проводитимуть інші ветеринарні маніпуляції.

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Тальне – єдино місто в області, яке підтримало проект мобільного ветпункту. Міська влада виділила машину та гроші на зовнішнє оздоблення. Із обладнанням та препаратами допомогли канадські благодійники, адже їм також знайома проблема безпритульних тварин.

У віддалених місцях Канади теж іноді не можуть вирішити безпритульне питання цивілізованим шляхом. Сподіваюся, що подібна мобільна клініка успішно запрацює в Україні. І ми зможемо перейняти подібний досвід,

– зазначив віце-консул Посольства Канади в Україні Раян Міллер.

Лікарі сподіваються, що мобільна клініка ще й допоможе порахувати, скільки безпритульних собак є в регіоні. Адже профільні служби фіксують лише наслідки діяльності тварин, як-от випадки сказу. З початку 2017 року їх нарахували уже більше 60.

"Проблема в тому, що безпритульні тварини заносять сказ із дикої фауни. Ми маємо велику надію, що це вплине на знищення рівня захворюваності, бо не буде розмноження тварин у зв’язку з роботою цих пунктів", – запевнив начальник відділу організації протиепізоотичної роботи Держпродспоживслужби Віктор Маламуж.

Спершу мобільний пункт тестуватимуть у Тальнівському районі. Згодом – і в інших районах області.