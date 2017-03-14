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На CNN показали фільм про могутнього Путіна

11:43, сьогодні 471 Читать новость на русском
Володимир Путін настільки є могутнім, що йому на Росії навіть дарують квіти
Володимир Путін настільки є могутнім, що йому на Росії навіть дарують квіти / Getty Images

На американському інформаційному телеканалі CNN вийшла документальна стрічка під назвою "Наймогутніша людина світу", що присвячена президенту Росії Володимиру Путіну.

Автором фільму став відомий американський політичний аналітик і експерт у сфері міжнародних відносин Фарід Закарія.

За його словами, які опубліковано на сайті мовника, хоча Путін і є наймогутнішою людиною у світі, однак Китай і США є набагато потужнішими країнами, аніж Росія.

"Сила голови держави визначається як силою країни, так і владою, якою він володіє в односторонньому порядку, без будь-яких обмежень з боку інших інститутів, партій і політичних сил. І, комбінуючи ці дві характеристики, легко зрозуміти, чому Путін піднімається на вершину списку", – наголосив фахівець.

Також він пояснив важливість Путіна у Росії на історичному прикладі.

Путін створив таку вертикаль влади, яка є сконцентрованою на одній людині, що відрізняється від державних систем, які існують в інших могутніх країнах. Коли помирав цар, всі знали процес, за допомогою якого буде обрано наступника – його сина. Коли вмирав генеральний секретар Комуністичної партії Радянського Союзу, Центральний комітет і Політбюро вибирали його наступника. Але коли помре Путін – що буде, не знає ніхто,
– зауважив політичний аналітик.

На думку експерта у сфері міжнародних відносин, щоб зрозуміти господаря Кремля, слід зрозуміти саму Росію, в якій протягом останнього століття відбулося дуже багато руйнівних для неї подій: занепад Російської імперії, Друга Світова, розпад СРСР, корупція у 90-х тощо.

Також фахівець додав, що для росіян важливою є повага з боку світової спільноти, а самі вони відчувають величезну національну гордість. Крім того, сам Путін розуміє Росію та світ, зокрема вразливість вільних суспільств.

Читайте також: Як зникатиме Росія: думка експерта

Теги: Політика Новини Росії Історія Володимир Путін Медіа
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