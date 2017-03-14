На CNN показали фільм про могутнього Путіна

На американському інформаційному телеканалі CNN вийшла документальна стрічка під назвою "Наймогутніша людина світу", що присвячена президенту Росії Володимиру Путіну.

Автором фільму став відомий американський політичний аналітик і експерт у сфері міжнародних відносин Фарід Закарія.

За його словами, які опубліковано на сайті мовника, хоча Путін і є наймогутнішою людиною у світі, однак Китай і США є набагато потужнішими країнами, аніж Росія.

"Сила голови держави визначається як силою країни, так і владою, якою він володіє в односторонньому порядку, без будь-яких обмежень з боку інших інститутів, партій і політичних сил. І, комбінуючи ці дві характеристики, легко зрозуміти, чому Путін піднімається на вершину списку", – наголосив фахівець.

Також він пояснив важливість Путіна у Росії на історичному прикладі.

Путін створив таку вертикаль влади, яка є сконцентрованою на одній людині, що відрізняється від державних систем, які існують в інших могутніх країнах. Коли помирав цар, всі знали процес, за допомогою якого буде обрано наступника – його сина. Коли вмирав генеральний секретар Комуністичної партії Радянського Союзу, Центральний комітет і Політбюро вибирали його наступника. Але коли помре Путін – що буде, не знає ніхто,

– зауважив політичний аналітик.

На думку експерта у сфері міжнародних відносин, щоб зрозуміти господаря Кремля, слід зрозуміти саму Росію, в якій протягом останнього століття відбулося дуже багато руйнівних для неї подій: занепад Російської імперії, Друга Світова, розпад СРСР, корупція у 90-х тощо.

Також фахівець додав, що для росіян важливою є повага з боку світової спільноти, а самі вони відчувають величезну національну гордість. Крім того, сам Путін розуміє Росію та світ, зокрема вразливість вільних суспільств.

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