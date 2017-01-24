На Дональда Трампа подали до суду

Кілька відомих американських юристів склали позов на новоспеченого президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє видання Deutsche Welle.

Організація "Громадяни за відповідальність та етику у Вашингтоні" закидає Президенту Штатів порушення Конституції. Адже його бізнес отримує платежі від іноземних урядів, а це може впливати на подальші рішення глави держави.

Положення Конституції щодо іноземної винагороди забороняє Трампу отримувати будь-які кошти чи цінності від урядів інших держав, у тому числі від закордонних державних компаній, без дозволу Конгресу,

– йдеться в заяві юристів.

Юристи Трампа заявили, що конституційні норми, на які посилаються позивачі, стосуються лише окремих дарунків, та аж ніяк не ринкових угод. Фінальне слово буде за нью-йоркським судом.

Раніше мільярдер повідомив, що передасть управління бізнесом своїм синам. Син республіканця додав, що бізнес батька передаватиме до бюджету США будь-які заробітки від іноземних держав, які отримуватимуть готелі його імперії. Також він зауважив, що компанія зробила навіть більше, ніж потрібно за законом, для уникнення порушень.

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Нагадаємо, що позов проти обраного президента США Дональда Трампа подала американка Саммер Зервос задля захисту власної честі і гідності. Зервос публічно заявила про сексуальні домагання з боку Трампа в жовтні минулого року.