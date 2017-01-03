На Донбас поїхав новий голова ОБСЄ: опублікували фото

Новий голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Австрії Себастіян Курц поїхав до Маріуполя.

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ.

Курц приїхав, щоб ознайомитися з ситуацією в регіоні. Також він має зустрітися із керівництвом місцевої обласної та міської адміністрацій, членами Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Додамо, Австрія, яка головуватиме в ОБСЄ у 2017 році, ставить перед собою три амбітні мети: деескалацію наявних конфліктів, відновлення міждержавної довіри та боротьбу з радикалізацією, яка становить загрозу багатьом державам.