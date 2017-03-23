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ВИБУХ НА ВІЙСЬКОВИХ СКЛАДАХ У БАЛАКЛІЇ ВБИВСТВО ВОРОНЕНКОВА ЮЛІЯ САМОЙЛОВА
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ВИБУХ НА ВІЙСЬКОВИХ СКЛАДАХ У БАЛАКЛІЇ ВБИВСТВО ВОРОНЕНКОВА ЮЛІЯ САМОЙЛОВА

На Донбасі далі гаряче: є поранені серед українських воїнів

19:16, сьогодні 20 Читать новость на русском
Троє українських воїнів було поранено
Троє українських воїнів було поранено / 24 Канал

З початку доби бойовики 43 рази відкривали вогонь по позиціях українських військових в зоні АТО, в тому числі і з забороненого озброєння.

Про це звітують у прес-центрі АТО.

У штабі повідомляють, що станом на 18:00 обстріли позицій сил АТО не припиняються. Всього зафіксовано 43 випадки.

На Маріупольському напрямку найгарячіше було поблизу Широкиного. На Донеччині найбільшу активність ворог виявляв під Авдіївкою, Зайцевим, Луганським, Новгородським та шахтою Бутівка.

На Луганському напрямку по опорних пунктах під Новозванівкою, Кримським та Катеринівкою бойовики гатили з кулеметів та гранатометів.

Внаслідок обстрілів троє українських воїнів зазнали поранень.

Читайте також: У зоні АТО поблизу лінії розмежування бойовики підірвали міст

Теги: Україна Війна на Донбасі АТО Тероризм Збройні Сили України
Джерело: 24 Канал
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