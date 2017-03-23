На Донбасі далі гаряче: є поранені серед українських воїнів

З початку доби бойовики 43 рази відкривали вогонь по позиціях українських військових в зоні АТО, в тому числі і з забороненого озброєння.

Про це звітують у прес-центрі АТО.

У штабі повідомляють, що станом на 18:00 обстріли позицій сил АТО не припиняються. Всього зафіксовано 43 випадки.

На Маріупольському напрямку найгарячіше було поблизу Широкиного. На Донеччині найбільшу активність ворог виявляв під Авдіївкою, Зайцевим, Луганським, Новгородським та шахтою Бутівка.

На Луганському напрямку по опорних пунктах під Новозванівкою, Кримським та Катеринівкою бойовики гатили з кулеметів та гранатометів.

Внаслідок обстрілів троє українських воїнів зазнали поранень.

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