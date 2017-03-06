На Донбасі мітингували проти економічної блокади ОРДЛО

На Донбасі сьогодні , 6 березня, мітингували проти економічної блокади ОРДЛО, на підсилення протестів приїхали депутатів із фракцій БПП та "Народного фронту"

Нардеп "Об'єднання Самопоміч" Тарас Пастух, який на блокаді з першого дня, телефоном повідомив, що до приїзду провладних нардепів по Авдіївці стріляли. А як прибули в місто на передовій замовкла артилерія.

Під час проведення мітингу, особливо коли приїхали провладні депутати з БПП та Народного Фронту, усі відмічають дивовижну тишу навколо міста Авдіївка і відсутність будь-яких обстрілів. Напевне, це в черговий раз показує союз нашої влади і тих, хто сьогодні обстрілює наші землі,

– повідомив нардеп Тарас Пастух

Такі ж мітинги за участі пенсіонерів та бюджетників відбулися і в Краматорську та Маріуполі, у містах, де є великі підприємства Ріната Ахметов та його оточення.

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