На Донбасі підірвалася БМП з терористами: є жертви

Через халатність та необережність на Донбасі перекинулася та зайнялася бойова машина піхоти терористів.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки України.

У розвідці зазначили, що бойовики висувалися на передову позицію для здійснення обстрілів сил АТО. Під час руху водій-механік не справився з керуванням, що спричинило перекидання та займання БМП.

Внаслідок детонації боєприпасів два військовослужбовці загинули, ще три зазнали важких поранень.