На Донбасі побільшало поранених бійців АТО

За сьогодні, 10 березня, терористи Донбасу 49 обстріляли українських військових.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Внаслідок ворожих обстрілів 4 бійців АТО отримали поранення, ще 5 – травми.

У прес-центрі також розповіли, що на Маріупольському напрямку 122-міліметрова артилерія бойовиків вела вогонь по Гнутовому. Танк та 120-міліметрові міномети – по Мар’їнці, 120- та 82-міліметрові міномети по Водяному, Красногорівці, Талаківці, Павлополю, Гнутовому, а з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї бойовики обстріляли Широкине та Водяне. По Водяному також вели вогонь БМП противника.

По українських позиціях в районі Авдіївки вели вогонь танки та міномети. З мінометів різних калібрів бойовики гатили по Невельському, Луганському, а з гранатометів та стрілецької зброї – по Новгородському, Кам'янці, шахті Бутовці, Зайцевому та Пісках. Ворожі БМП вели вогонь по Луганському.

Читайте також: Доба у зоні АТО: українські військові вступили в бій зі снайперською групою терористів

На Луганському напрямку з "Градів", 152-міліметрової артилерії, 120- та 82-міліметрових мінометів, а також протитанкових ракетних комплексів терористи обстріляли Кримське, зі 152-міліметрової артилерії – Смолянинове, а снайпери обстрілювали Новоолександрівку. З гранатометів та стрілецької зброї – Новозванівку.