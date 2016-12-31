На Донбасі поранили ще одного українського бійця

У зоні бойових дій за останню добу, 30 грудня, не загинув жоден український військовий, щоправда одного бійця було поранено.

Про це у суботу повідомив речник міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

Внаслідок бойових дій загиблих серед українських військових не було, один боєць отримав поранення в районі населеного пункту Новоолександрівка,

– зазначив він на брифінгу.

Мотузяник розповів, що на луганському напрямку напередодні у п'ятницю відбулося бойове зіткнення між українськими військовими та бойовиками в районі Новозванівки (поблизу Попасної).

"Зіткнувшись з організованою обороною і у відповідь вогнем з боку сил АТО, окупанти відступили. Через якийсь час відбулася ще одна спроба ворожого наступу, що закінчилася для ворога також невдало. Обидві атаки в цілому тривали близько 50 хвилин. Українські сили втрат не зазнали", – повідомив спікер Міноборони.

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