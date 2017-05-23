На Донбасі пройшли дві колони військової техніки з російськими солдатами, – ІС

Через смт Хрустальне (колишній Красний Луч) пройшли дві колони російської військової техніки. Вони їхали в північному напрямку (Перевальськ - Алчевськ).

Про це повідомляє "Інформаційний спротив".

Зазначається, що в одній колоні рухалися 4 "Камази", 1 вантажівка-"довгомір", мікроавтобус, 2 БТР-80. Вантажівки були ретельно затентовані, на броні БТР – жива сила.

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"Особовий склад – військовослужбовці ЗС РФ, одягнені в форму місцевих "ополченців". У другій колоні – 2 "Урали" і до десятка джипів і мікроавтобусів, ГАЗ-66. Все – з озброєними російськими найманцями", – мовиться у повідомленні.