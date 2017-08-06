02:58
6 серп 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВОЛОДИМИР КЛИЧКО СПЕКА В УКРАЇНІ САНКЦІЇ ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Як постраждав Путін через риболовлю. Росіяни знову б’ються за харчі
Вєсті Кремля
00:56, 5 серпня
Вєсті.UA. Війни Ляшка. Скільки українців відправились у РФ з початку року
Вєсті.UA
20:46, 4 серпня
Схеми галицьких баронів: як Дубневичі роками
ЦРУ
14:23, 29 липня
Випуск новин за 23:00: Загибель Бережної. Ситуація в зоні АТО
Випуск новин
23:13, 5 серпня
Про гучні корупційні справи депутатів та роботу комітету – інтерв'ю з Павлом Пинзеником
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:51, 11 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВОЛОДИМИР КЛИЧКО СПЕКА В УКРАЇНІ САНКЦІЇ ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА

На Донбасі СБУ затримала бойовика, який розчарувався в "руському мирі"

19:26, 5 серпня 813 Читать новость на русском
На Донбасі СБУ затримала бойовика
На Донбасі СБУ затримала бойовика / informator.news

У Донецькій області в зоні АТО співробітники СБУ затримали колишнього члена одного з незаконних збройних формувань так званої "ДНР".

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Мешканець Слов’янська приєднався до бойовиків у квітні 2014 року. "Там він став свідком мародерства і насилля бандитів стосовно місцевих мешканців. Розчарувавшись в ідеалах "руського міра", чоловік залишив незаконне збройне формування", – розповіли у спецслужбі.

Читайте також: СБУ затримала терористів, які підірвали авто в Одесі

Вони також додали, що після цього колишній бойовик мав змогу скористатися програмою СБУ "На тебе чекають вдома" та бути звільненим від кримінальної відповідальності, проте він переховувався від правоохоронних органів, спочатку на території ОРДЛО, а згодом у рідному місті, де й був затриманий.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії в рамках Кримінального провадження за частиною 2 статті 260 (створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності) Кримінального кодексу України.

Теги: Новини України АТО Війна на Донбасі СБУ
Джерело: 24 Канал
Новини за 5 серпня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Бойовий екіпаж: про перших кіборгів Донецького аеропорту
5 серпня, 22:45 Бойовий екіпаж: про перших кіборгів Донецького аеропорту
Катерина Петренко 2719
Головні новини 5 серпня: загинула Ірина Бережна, жорстоке вбивство бійця АТО
5 серпня, 22:12 Головні новини 5 серпня: загинула Ірина Бережна, жорстоке вбивство бійця АТО
3068
Этот сакральный 2025-й год для ВПК России
5 серпня, 22:05 Этот сакральный 2025-й год для ВПК России
Злой Одессит 1230
Про конкурс до Верховного суду та спокуси українського судочинства
5 серпня, 21:00 Про конкурс до Верховного суду та спокуси українського судочинства
Дмитро Гнап 201
В России продолжает процветать кумовство – дочь Пескова тому доказательство
5 серпня, 19:00 В России продолжает процветать кумовство – дочь Пескова тому доказательство
Блог Соцмережі 3037
Порошенко ввів у дію рішення РНБО про заборону соцмереж "Вконтакте" та "Однокласники"
 16 травня , 10:49
Коли почне діяти заборона "Вконтакте", "Однокласники" та "Яндекса": назвали дату
16 травня , 13:30
Україна відреагувала на візит Путіна до Криму
 24 червня , 18:33
На Донбасі загинув український воїн, – Штаб АТО
 29 червня , 06:47
На Донбасі загинув літній чоловік унаслідок пожежі
28 березня , 09:30
Внаслідок обстрілу бойовиками поранення зазнала дитина
 9 червня , 01:30
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук