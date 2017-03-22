На Донбасі сьогодні існує 5 гарячих точок, – ОБСЄ

На сьогодні на Донбасі вздовж лінії розмежування сторін існує п'ять гарячих точок, які залишаються незмінними.

Про це в інтерв'ю "Новое время" розповів голова спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуг.

Гарячі точки – це райони на схід та північний схід від Маріуполя; райони між аеропортом у Донецьку, Авдіївкою та Ясинуватою; райони на захід і північний захід від Горлівки; між Світлодарськом та Дебальцевим, а також між Попасною, Первомайським і Троїцьким.

Хуг наголосив, що практично всі порушення режиму припинення вогню, які фіксує СММ ОБСЄ, трапляються в цих гарячих точках.

Іноді спостерігачі фіксують збільшення порушень в одній точці і зменшення в іншій та бачать переміщення великої кількості озброєння між цими гарячими точками.

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"І, перш ніж ми зафіксували спалах в районі Авдіївки, Ясинуватої і ДАПу в кінці січня ми відзначали велику концентрацію озброєння в цьому районі", – розповів Хуг.