На Донбасі трапилася сутичка між військовими та цивільними, є жертва

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У Попаснянському районі 9 серпня трапилася суперечка у результаті якої загинула жінка, ще одного чоловіка шпиталізували.
Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО.
Чоловіка госпіталізували з діагнозом вогнепальне поранення правої голені, жінку з чисельними вогнепальними пораненнями, які виявилися не сумісними з життям.
За попередніми даними подія сталась на тлі побутової суперечки між військовослужбовцями одного з підрозділів Збройних Сил України та цивільними особами.
Зараз встановлюють можливі мотиви вчинення кримінального правопорушення,
– додали у прес-центрі.
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