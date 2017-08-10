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ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

На Донбасі трапилася сутичка між військовими та цивільними, є жертва

07:21, сьогодні 1182 Читать новость на русском
Трагедія на Донбасі
Трагедія на Донбасі / Фото з відкритих джерел

У Попаснянському районі 9 серпня трапилася суперечка у результаті якої загинула жінка, ще одного чоловіка шпиталізували.

Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО.

Чоловіка госпіталізували з діагнозом вогнепальне поранення правої голені, жінку з чисельними вогнепальними пораненнями, які виявилися не сумісними з життям.

За попередніми даними подія сталась на тлі побутової суперечки між військовослужбовцями одного з підрозділів Збройних Сил України та цивільними особами.

Зараз встановлюють можливі мотиви вчинення кримінального правопорушення,
– додали у прес-центрі.

Читайте також: Стали відомі деталі про одного із загиблих у вівторок бійців АТО

Теги: Новини України Війна на Донбасі АТО Жертви
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