На Донбасі трапилася сутичка між військовими та цивільними, є жертва

У Попаснянському районі 9 серпня трапилася суперечка у результаті якої загинула жінка, ще одного чоловіка шпиталізували.

Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО.

Чоловіка госпіталізували з діагнозом вогнепальне поранення правої голені, жінку з чисельними вогнепальними пораненнями, які виявилися не сумісними з життям.

За попередніми даними подія сталась на тлі побутової суперечки між військовослужбовцями одного з підрозділів Збройних Сил України та цивільними особами.

Зараз встановлюють можливі мотиви вчинення кримінального правопорушення,

– додали у прес-центрі.

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