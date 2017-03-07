На Донбасі загинув молодий морський піхотинець

У боях в зоні проведення АТО на Донбасі загинув український боєць із Миколаєва.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Миколаївської облдержадміністрації Олексій Савченко.

Загиблий Олександр Веремеєнко був бійцем 36-ї окремої бригади морської піхоти. Займав посаду матроса.

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"Передсвятковий день. Усміхнені обличчя жінок. Чоловіки з квітами. Урочистості. А у війни немає свят. Вона не обирає, в який день принести біль і сльози", – написав чиновник.