На Донбасі зайнявся полум'ям кінотеатр

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У Покровську Донецької області спалахнула пожежа в непрацюючому кінотеатрі "Мир", що має 2 поверхи та загальну площу у 750 квадратних метрів.
Про це повідомляє Головне управління Нацполіції області.
На місці події працюють співробітники ДСНС Покровська та Мирнограду, які продовжують боротися із вогнем. Співробітники Покровського відділу поліції забезпечують оточення місця пожежі з метою безпеки людей. Наразі відомо, що кінотеатр "Мир" має 2 поверхи загальною площею 750 квадратних метрів. Для боротьби із вогнем задіяно 7 одиниць пожежної техніки,
– зазначають правоохоронці.
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Додамо, що на вулиці, на якій розташовується кінотеатр, перекрито рух транспорту.
Наразі причини виникнення пожежі з’ясовуються.
Попередня правова кваліфікація за ч. 2 ст. 194 "Умисне знищення або пошкодження майна" Кримінального кодексу України.