На Донеччині активісти замуровують закривавлений "Сбербанк"

У понеділок, 20 березня, у Краматорську члени "Національного корпусу" (колишній "Азов") шлакоблоками замуровують відділення російського "Сбербанку".

Про це пише "Восточный проект".

Окрім того, активісти встановлюють намет для спостереження.

Зазначається, що працівники банку заздалегідь покинули приміщення фінустанови та зачинили її.

Читайте також: Всі російські банки в Україні ведуть переговори про продаж

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко увів в дію рішення РНБО про запровадження санкцій щодо російських банків.