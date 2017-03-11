На Донеччині через вибух загинула дитина: подробиці трагедії

У Вугледарі (Донецька область) в руках у дитини вибухнув невідомий предмет. Від вибуху хлопчик одразу загинув на місці.
Про це повідомляє ГУНП Донецької області.
Відомо, що вибух прогримів на вул. 30 років Перемоги близько 13:50. Після прибуття на місце трагедії, поліцейські знайшли тіло дитини з вибуховими травмами.
За попередньою інформацією, учень 7-го класу повертався додому із занять. Наразі поліцейські проводять огляд місця події, опитують свідків та очевидців.
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