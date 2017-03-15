На Донеччині влаштували акцію на підтримку блокади: фото

Вчора, 14 березня, в Краматорську та Маріуполі, що на Донеччині, активісти протестували проти силового розгону учасників блокади торгівлі з окупантами.

Про це повідомляє "Громадське ТБ Донбасу".

В Маріуполі мітингувальники, попри свою нечисельність, засудили дії поліцейських і виступили за припинення економічних відносин з українськими підприємствами, які розташовані на окупованих бойовиками територіях.

Захід був спрямований на те, щоб показати неможливість силового вирішення цієї проблеми, яку продемонстрували Аваков з Аброськним,

– прокоментував один з учасників акції.

У Краматорську також відбулася акція, учасники якої підтримали торговельну блокаду та блокування залізничного сполучення з ОРДЛО.

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Нагадаємо, ввечері 14 березня на блокпості біля Слов’янську стались сутички між правоохоронцями та командою народного депутата Володимира Парасюка. У Парасюка кажуть, що проти них застосували сльозогінний газ.



Натомість у поліції стверджують, що озброєні люди на чолі з нардепом Володимиром Парасюком на блокпості відмовились пройти перевірку.



Петро Порошенко в свою чергу таку поведінку нардепа назвав ганебною та пообіцяв, що правоохоронці будуть затримувати усіх "озброєних гастролерів", які спробують проїхати у прифронтову зону.