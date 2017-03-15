16:48
15 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
БЛОКАДА ВОЛОДИМИР ПАРАСЮК ВІЙНА НА ДОНБАСІ RYANAIR
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Колонізація Марсу по-російськи. Медведєв заліг на дно
Вєсті Кремля
00:02, сьогодні
Вєсті.UA. Неочікуваний безвіз від Гройсмана. Біблійна історія Насірова
Вєсті.UA
21:31, 14 березня
Зухвала будівельна афера з російським слідом, в яку потрапили тисячі людей
ЦРУ
08:20, сьогодні
Випуск новин за 14:00: Скандал на Львівщині. Ситуація в зоні АТО
Випуск новин
15:08, сьогодні
Про реформи судів та справи Насірова та Онищенка – інтерв'ю з Холодницьким
Лівий берег з Сонею Кошкіною
02:10, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Україна
БЛОКАДА ВОЛОДИМИР ПАРАСЮК ВІЙНА НА ДОНБАСІ RYANAIR

На Донеччині влаштували акцію на підтримку блокади: фото

16:32, сьогодні 288 Читать новость на русском
Акція на підтримку блокади в Краматорську
Акція на підтримку блокади в Краматорську / novosti.dn.ua

Вчора, 14 березня, в Краматорську та Маріуполі, що на Донеччині, активісти протестували проти силового розгону учасників блокади торгівлі з окупантами.

Про це повідомляє "Громадське ТБ Донбасу".

В Маріуполі мітингувальники, попри свою нечисельність, засудили дії поліцейських і виступили за припинення економічних відносин з українськими підприємствами, які розташовані на окупованих бойовиками територіях.

Захід був спрямований на те, щоб показати неможливість силового вирішення цієї проблеми, яку продемонстрували Аваков з Аброськним,
– прокоментував один з учасників акції.

У Краматорську також відбулася акція, учасники якої підтримали торговельну блокаду та блокування залізничного сполучення з ОРДЛО.

Читайте також: Ми теж блокуємо, – реакція бойовиків на припинення торгівлі з ОРДЛО

Нагадаємо, ввечері 14 березня на блокпості біля Слов’янську стались сутички між правоохоронцями та командою народного депутата Володимира Парасюка. У Парасюка кажуть, що проти них застосували сльозогінний газ.

Натомість у поліції стверджують, що озброєні люди на чолі з нардепом Володимиром Парасюком на блокпості відмовились пройти перевірку.

Петро Порошенко в свою чергу таку поведінку нардепа назвав ганебною та пообіцяв, що правоохоронці будуть затримувати усіх "озброєних гастролерів", які спробують проїхати у прифронтову зону.

Теги: Україна Блокада Новини Донецька Маріуполь
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Если не можешь побороть протест – возглавь его
сьогодні, 16:30 Если не можешь побороть протест – возглавь его
Юрий Касьянов 799
Інтернет-цензура: крок у майбутнє чи у прірву?
сьогодні, 15:12 Інтернет-цензура: крок у майбутнє чи у прірву?
Тимур Чмерук 455
Офіційна блокада: що означає припинення торгівлі з окупованим Донбасом
сьогодні, 14:30 Офіційна блокада: що означає припинення торгівлі з окупованим Донбасом
3833
Президент объявил о полной транспортной блокаде Донбасса – даст ли это результат?
сьогодні, 14:03 Президент объявил о полной транспортной блокаде Донбасса – даст ли это результат?
Сергій Гайдай 1768
Голландське опудало для України
сьогодні, 13:13 Голландське опудало для України
Борис Немировський 1526
У мережі з'явились чергові фото оголеної заступниці Авакова
 14 листопада 2016 , 01:35 149
Маловідомі фото Порошенка: такого ви його ще не бачили
 26 вересня 2016 , 17:05 1
Готівкові курси валют 28 грудня: євро та долар синхронно дорожчають
 28 грудня 2016 , 20:02
Польський реформатор побачив в Україні економічне зростання
 5 листопада 2016 , 10:27 10
У Москві розглядають справу затриманого журналіста Сущенка
 27 жовтня 2016 , 12:39
Мирний мешканець постраждав під обстрілами бойовиків по Авдіївці
 9 лютого , 17:58
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук