На Донеччині затримали масштабну партію контрабанди

Прикордонники затримали на контрольно-пропускному пункті "Мар'їнка" партію ювелірних виробів зі срібла на понад 570 тисяч гривень.

Про це інформує прес-служба Державної прикордонної служби України.

Вироби зі срібла знайшли в автомобілі Mitsubishi.

Їх сховали на задньому сидінні під обшивкою салону в музичних колонках та в особистих речах.

Водія автомобіля затримали, а цінності передали працівникам фіскальної служби.

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