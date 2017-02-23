На Донеччині затримали масштабну партію контрабанди
16:09, сьогодні 465 Читать новость на русском
Прикордонники затримали на контрольно-пропускному пункті "Мар'їнка" партію ювелірних виробів зі срібла на понад 570 тисяч гривень.
Про це інформує прес-служба Державної прикордонної служби України.
Вироби зі срібла знайшли в автомобілі Mitsubishi.
Їх сховали на задньому сидінні під обшивкою салону в музичних колонках та в особистих речах.
Водія автомобіля затримали, а цінності передали працівникам фіскальної служби.
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Джерело: 24 Канал
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